No hay tanta plata en el país como había antes, fue la contundente afirmación del presidente Luis Arce el domingo en una zona rural. Fue la primera vez que admitió esta realidad, aunque puede haberse arrepentido ya que su ministro de Economía, Marcelo Montenegro, dio ayer una conferencia de prensa para consolidar una interpretación de las palabras del primer mandatario. “El presidente dijo que no hay tanta plata como antes, no dijo que no hay plata”, aseguró.​