¡No huyan!

Yo soy de los que se quedan hasta el final, de los que esperan escuchar el silbato del árbitro, en el minuto 90, o después de acabado el tiempo adicional. No pierdo nunca la esperanza de una remontada en el último segundo, de una improbable hazaña, de una reacción épica. Sin embargo, el pasado domingo, después de sufrir casi media docena de goles en contra, me levanté de la tribuna y salí del estadio antes del final del partido. Nadie me gritó nada. Creo que, esta vez, el humor de los aficionados no estaba para esas chanzas.