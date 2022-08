¿No lo entienden? ¡La basura es plata!

Me duele el estómago cuando veo pasar el carro basurero llevando a enterrar la plata de todos: sustancias orgánicas para producir fertilizantes orgánicos, plástico, papel, cartones, metales, vidrio y otros materiales reciclables, con el agravante que no solo la comunidad no recibe dinero por esos recursos sino que además tenemos que pagar para que se los lleven y que los entierren como dice el viejo taquirari.