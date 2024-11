Cuando Amalia Decker me dijo, hace unas semanas, que iba a presentar en Santa Cruz su último libro “No me buscarás en vano”, editado por la prestigiosa editorial Plural, y que le gustaría que lo hiciéramos con mi notable amigo Carlos Hugo Molina, le dije que padecía de algunos problemas de salud que me tenían alejado de los actos sociales. Siento no haberle dicho la verdadera razón, porque no me gusta decirlo, y es que me está fallando un poco la memoria. Bueno, tampoco es de alarmarse. Es cosa de viejos y yo me resisto a aceptarlo. Uno olvida palabras corrientes y ni qué decir de nombres y fechas, y para hacer la presentación de un libro se corre el riesgo de cambiar hasta el argumento de la obra e indignar a su autor. Lo más seguro entonces es acompañarse de un papel y leer lo necesario.