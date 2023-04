No me hablen de él

Pero todo ha cambiado desde entonces y el “poder” ha dejado su marca “contaminante” sobre los protagonistas. Morales ya no es un símbolo de cambio y mucho menos la referencia ética de una cultura indígena supuestamente asentada en valores como el no mentir, no robar y no ser ocioso. García Linera ya no aporta nada desde el confuso mundo de ideas en el que se debate y Arce apenas puede con una gestión extremadamente compleja.