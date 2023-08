No me vuelvas a llamar

Eran las 8 de la noche. El restaurante, impecable, esperaba la llegada de una joven pareja que había realizado una reservación. Llegaron juntos: Ella con un vestido floreado, él con un traje elegante y una camisa a juego. No tendrían más de 25 años. Ella se veía algo incómoda, él, nervioso.

Se sentaron a cenar y ella rompió el hielo diciendo: “No entiendo por qué me llamaste. Hace años que no nos vemos, y yo ya hice mi vida lejos de ti”. Él, intentando sonreír, no pudo hacer más que tomarle la mano sin verla a los ojos. Durante los minutos siguientes, la conversación se desarrolló en medio de una serie de argumentos y propuestas del joven, frente a las negativas y los cuestionamientos de ella.