La Fiscalía no dice nada, el Ministerio de Gobierno presenta a los arrestados en la prensa, violando, de esta manera los derechos humanos de los acusados. Pero eso no importa, al final todos ya sabemos que con el presentarlos en la prensa logramos ganar un punto, así sea con trampa, y bueno, los derechos humanos son una cosa de los yanquis.

Arrestos, asesinatos, crímenes si ser resueltos. Recuerdan las garrafas que explotaron en Oruro matando y dejando con quemaduras a gente, y que no se hizo nada para clarificar la explosión, se dijo que era un ajuste de cuentas, quizá un novio o un marido, etc., especulaciones que no llevan a nada más que a justificar que en nuestro país, ¡no pasa nada!

Estos hechos son nada más que una muestra increíblemente pequeña de una realidad que golpea al país como si fuera un tsunami. Quizá ya nos hayamos acostumbrado a ver, oír y pasar, en vez de mirar, escuchar y no dejar pasar. La nación no se construye con mirar el ombligo solamente como si fuera lo más significativo de la historia, es mirar cómo nuestra pobre tierra se deshace en trocitos pequeñitos porque nadie levanta la voz en alto. La reforma constitucional propuesta por un grupo de abogados logró, a pesar de todos los obstáculos puestos en el camino de la recolección de firmas para reformar una justicia que ya peca de ser parte del Ejecutivo sin ninguna vergüenza.

Su muerte fue, parece, el resultado de una profunda depresión. Una nota que todavía no está claro si es auténtica o no. Pero ya está clarificado todo, muy de ‘fassil’, así, sólo así, pasa todo.

No hay tema que no demuestre que realmente los que tienen problema son los televidentes, los lectores, los oyentes de las radios, todos se equivocan.

Gasolina, gas, arroz, harina, azúcar, etc. todo a Perú haciendo ricos a los que no tienen ningún reparo en vender nuestros productos para ganar platita, que es lo que mueve el mundo. El que no entiende o no quiere entender, o no tiene un smartphone o se ha hecho un hippie moderno.