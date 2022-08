“¡No politicen el censo!”

Cuando pide “no politizar” en realidad el vocero espera que no nos fijemos en que los resultados de un censo realizado en 2024 o incluso después -ya que para el gobierno es una fecha móvil- le generarán al oficialismo las siguientes ventajas: i) No habrá posibilidad de contrastar los datos de población con los que figuran en el padrón electoral, antes de las próximas elecciones nacionales; ii) tampoco será necesario modificar, para tal evento, la asignación de escaños en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en atención a los resultados de población por departamento; iii) las carencias en términos de salud, educación, vivienda, acceso a servicios básicos, incluyendo internet, y otros indicadores que se pueden derivar de este levantamiento de información, no quedarán en evidencia, lo cual les permitirá seguir manejando -sin cifras ciertas- el discurso sobre los logros del proceso de cambio en estos ámbitos iv) no se hará evidente la cantidad de personas que, buscando mejores opciones de vida o de trabajo, han migrado de unas ciudades a otras; v) no se arriesgará a que se verifique que el número de personas que se autoidentifican como pertenecientes a alguna de las 36 naciones que integran la Bolivia Plurinacional, sea menor del que mostró el censo del 2012, con lo cual se relativizaría el peso de las poblaciones “indígena-originarias”, a las que el gobierno gusta apelar para polarizar a la sociedad.