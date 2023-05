No quieren reordenarse, ¿hasta cuándo?

El escenario pareciera ser que mientras más caos haya, más ganan los ‘vivos’, que evaden impuestos, que incumplen con normativas de tránsito permanentemente, que no brindan las condiciones laborales adecuadas para sus choferes, que no actualizan su parque automotriz, y un largo prontuario de irregularidades poniendo, desde hace décadas, a la ciudad bajo su dominio absoluto.

Por su parte, en tiempos electorales las promesas de nuevos planes con alternativas de trenes y nuevas opciones ilusionan a los más desprevenidos, sin embargo, sobrepasando la mitad de la gestión actual no se ve ningún resultado. El centro de la capital oriental, por ejemplo, es tierra de nadie y no hay resquicios del mínimo control.

Hoy los dueños de las vías, calles y avenidas no quieren reordenarse. Así de simple y claro, así de contundente. Y quien se perjudica es el ciudadano de a pie que debe permitirle que hagan y deshagan a su antojo y conveniencia.

El secretario general de los transportistas considera que el objetivo del municipio es puramente recaudatorio, cobrando una patente municipal anual. Amenazó con nuevas medidas de presión y con no acudir al registro. “El alcalde solo busca recaudar más dinero, no tiene un verdadero plan”, denunció desafiante. Agregó que los conductores ya cuentan con una licencia de conducir que los habilita para trabajar, por lo que no deberían pagar más al municipio. Sin embargo, estudios muestran que más del 70% de los autobuses superan los 20 años, evidenciando la necesidad de renovar la flota.