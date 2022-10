¿Y a qué nos referimos?, nos referimos a las genialidades, las ocurrencias y las palabras correctas en los momentos correctos. A ver, reproduzcamos el escenario. Ya se había salido Camacho de la reunión con el Gobierno, quedaba el viceministro de Autonomías y el vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Stelo Cochamanidis. En un ríspido y acalorado intercambio de palabras, la autoridad gubernamental le pidió al cívico que no se vaya, incluso le ordenó que se siente. “¡Vos no me vas a mandar!” “Si yo quiero me paro”, le respondió ( EL DEBER pág. A5). La discusión continuó y el desatinado empleado público tuvo la desdicha de sentenciar a Cochamanidis diciéndole: “No se escape”, lo que generó la inmediata respuesta del cívico, que le dijo: “Tu jefe fue el que se escapó”, obviamente refiriéndose al histórico escape de Evo Morales, cuando huyó dimitiendo a la Presidencia del Estado después de 21 días de paro en noviembre de 2019.