No se puede tapar el sol con un dedo

Las elecciones generales del domingo 20 de octubre del 2019 pasarán a la historia como el megafraude cometido por el ex tribunal supremo electoral y el gobierno de Evo Morales, y ningún “desagravio” puede eliminar los hechos. Todo el proceso electoral se había contaminado y viciado de nulidad al habilitar la candidatura de Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera, prohibida por mandato expreso del referéndum del 21 de febrero de 2016, y el artículo 168 de la Constitución que establece que sólo puede haber una reelección de forma continua, de modo que esta cuarta postulación de ambos candidatos siempre fue ilegal e inconstitucional.

El ex tribunal supremo electoral ha cometido, al menos, los siguientes delitos electorales: a) Ilegal ejecución del proceso electoral, ya que habilitó a Evo Morales y Álvaro García Linera en contra del mandato expreso del artículo 168 de la Constitución y el referéndum del 21 de febrero de 2016; b) Manipulación informática ya que cambiaron la tendencia y los resultados al realizar el cómputo nacional; Inducción al voto por parte de los candidatos Evo Morales y Álvaro García Linera, ya que se les permitió seguir con la propaganda política antes, y durante la pausa electoral, camuflada de gestión de gobierno, así como el uso indebido de los bienes del Estado; Alteración y Ocultación de resultados, ya que hubo una suspensión del conteo y cambio de los resultados, todos estos delitos se encuentran previstos y sancionados en el inciso a), j), k), e i) del art. 238 de la Ley del Régimen Electoral de 30 de junio de 2010.

El comportamiento delictivo del ex tribunal supremo electoral no sólo conlleva responsabilidades penales para sus miembros, sino también la nulidad del acto electoral del domingo 20 de octubre del 2019. El ex TSE tenía que garantizar el voto ciudadano y la soberanía popular expresada en las urnas y los diferentes Cabildos, según el art. 7 de la Constitución; sin embargo, ha hecho todo lo contrario pues ha sido el autor del fraude y robo de la voluntad popular y ha provocado enfrentamientos y derramamiento de sangre entre bolivianos.