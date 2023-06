¡No sea liso, presidente!

Tal título deviene de las declaraciones vertidas por el Sr. Luis Arce C. en un acto con sus afines colonizadores -llamados interculturales-, donde afirma que en el oriente no hay ideas, valores ni un norte, expresando que “no hay proyecto ni horizonte para el departamento para discutir, y se van a las manos. Nosotros repudiamos estas actitudes.

Que tengan la valentía y el coraje de sentarse en una mesa y discutir quién tiene la mejor idea para construir Santa Cruz ... hay abuso y matonaje... Aquí en Santa Cruz no quieren discutir políticamente... no hay ideas, principios, ni valores para discutir”..! Página Siete, sáb. 17 de junio.

No se confunda presidente, no sea liso; desorbitado de poder no se da cuenta que no somos los cruceños quienes emulamos una turba de avasalladores pretendiendo quitar la tierra ajena a punta de pistola, secuestrando periodistas y pateando policías; eso, es abuso y matonaje, sino asociación delictuosa y organización criminal.