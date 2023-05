Norma exige operar con micros que no excedan los 15 años de antigüedad

“Algunos tendrán tres años, otros cuatro y otros cinco para ir renovando los ‘cacharros’ por nuevos, pero si no tienen seguridad jurídica eso será difícil porque no van a poder acceder a créditos”, manifestó el alcalde haciendo referencia al registro de vehículos y conductores que se lleva adelante.

Ellos no acudirán al registro de choferes y vehículos que está realizando el Gobierno Municipal. Señala que las sugerencias del transporte no han sido tomadas en cuenta y no hubo consenso. Plantean que se cambie la ley, porque no pueden exigir que se cambien los vehículos sin dar a conocer un plan para las unidades que sean sacadas de circulación.