“Nos dijo que fue contratado para darnos la noticia de que un avión cayó”: el padre de Juan José relata su peregrinar en la búsqueda de su hijo

“El día 7 de julio, a las 7:30, llamé a mi hijo por celular del número 72160357 , que es el mío, al teléfono de mi hijo, 67278565, para pedirle que vaya a recoger a su mamá. Respondió que no podía porque él estaba en El Trompillo e iba a volar. Le pregunté, ¿dónde? y respondió, por acá nomás. Él (Juan José) se comunicó vía WhatsApp con su madre para decirle que no podía ir a recogerla por que se encontraba en El Trompillo”, listo para volar, respondió el padre del joven.

Según el testimonio, fue el último contacto que hubo con él. “A partir de ahí no sabemos de su paradero. El día sábado fui por la mañana a El Trompillo , y el señor Abel Emilio Flores aseguró, en primera instancia, que no había registro de salida de mi hijo del aeropuerto. Luego nos pidieron que ingresemos a las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), y enseguida regresó este señor con un papel y dijo que ya tenía información. Confirmó que mi hijo salió como pasajero el día jueves con destino a un lugar llamado Cupesí. Nos proporcionó el número de celular 63466613, que estaba como referencia en el plan de vuelo”.

El papá de Juan José relató que en esa oportunidad habló también con el dueño de la escuela de pilotaje CIA 101, donde estudió su hijo. Reveló que el hombre no sabía nada de Juan José. Además señaló que no lo había visto porque al terminar sus estudios se acabó la relación con la escuela.

El padre de Juan José, asimismo, dijo a la Policía que ese mismo día, alrededor de las 22:00, lo llamó una persona desde un número desconocido. Era un hombre que ratificó que Juan José Dorado murió en un accidente aéreo. Tenía conocimiento de lo que conversó con el abogado . El hombre también mencionó que ellos se harían cargo de la repatriación del cuerpo de su hijo y que le devolverían el auto. “Yo le pregunté cuándo me devuelven a mi hijo, que es lo único que me interesa. Contestó que el lunes porque mañana (por el domingo) llegará el otro cuerpo a Santa Cruz, refiriéndose al piloto Ernesto Cortes”.

José Gary Fernando Dorado, el domingo recibió llamadas y mensajes de desconocidos. Decían que no crea nada de lo que mencionaban de su hijo mientras no lo vea. Aseguraban que estaba vivo. Luego se comunicó con uno de los compañeros de estudio y amigo de su hijo, llamado R. P. R. El joven respondió que hacía tiempo no veía a Juan José. Sin embargo, comenzó a tener fe de que su hijo estaba vivo porque recibía mensajes de aliento.

José Gary Fernando Dorado aseguró que en su peregrinar surgió el nombre de Luis Cuéllar como el dueño de la avioneta CP-3172. “Al conocer el nombre del propietario de la nave, y como mi hijo estudió pilotaje en la escuela CIA101, llamé al instituto para preguntar si conocían al señor Luis Cuéllar; me respondieron que la escuela alquilaba el hangar a Luis Cuéllar para guardar sus aviones. Me proporcionaron el número de teléfono que supuestamente estaba en los contratos de alquiler del hangar. Sin embargo, coincidentemente el número correspondía al abogado Jorge Chavarría Hoyos, el mismo que me comunicó que mi hijo estaba muerto. Lo llamé y le pregunté por qué tenía el número del señor Luis Cuéllar, pero me indicó que no sabía y que seguro hay una confusión porque él era abogado de los pilotos civiles”.