¿Nos vamos al Paraguay?

Por si acaso, no hablo de secesión, al estilo de Badía Malagrida de los años 30. O de una nueva república en el centro de Sudamérica, para no escandalizar a nadie. Me refiero a algo real que está sucediendo en la actualidad y es que muchos empresarios y trabajadores cruceños han visto en Paraguay muy buenas oportunidades para sus inversiones y para el trabajo de campo y han migrado hacia allí o están decidiendo irse. Si dicen que tu patria está donde te tratan bien y tienes garantías para vivir libre de abusos, pues en la antigua tierra de los bravos guaraníes se están dando esas condiciones.