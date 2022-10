Nuestra irresoluble conflictividad

Aunque el conflicto parece ser parte de nuestra identidad como país, y pese a que la teoría política define a este comportamiento como un mecanismo natural del desarrollo, es evidente que una sociedad que vive en constante confrontación, no puede considerarse como progresista, exitosa ni justa.

Quienes se complacen en la idea de que los bolivianos tenemos la capacidad de retroceder en el último momento, antes de caer el abismo, no han reparado nunca en las consecuencias que acarrean las crisis cargadas de violencia e intolerancia, ni en los resentimientos y desconfianzas que se generan entre personas, comunidades, regiones o grupos sociales, que muchas veces son protagonistas de conflictos prolongados, azuzados por discursos radicales y por los motivos más inverosímiles.

Esta peculiar forma de entender las reglas de la convivencia democrática no es casual ni espontánea. De hecho, el conflicto, como argumento para interpretar el pasado y proponer el futuro, está presente en todas las narrativas de los partidos y los gobiernos de nuestra historia. Incluso nuestra Constitución, en su preámbulo, explica los avances y los derechos alcanzados por los bolivianos, a partir de la lucha de unos contra otros, como si la construcción de nuestro Estado no fuera producto de la búsqueda común de paz, bienestar y libertad, y como si el desarrollo no resultara de los acuerdos, la integración y la unidad.