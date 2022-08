¡Nuestra marraqueta ya no será medio gaucha ni medio gringa!

¿Ha escuchado decir a alguien “ siento una sana envidia”? Déjeme decirle que no hay tal, la envidia no es sana, es un sentimiento negativo que experimenta una persona al compararse con otra deseando tener algún atributo o algo que aquella posee, sin conseguirlo. La Real Academia Española dice que la envidia es una “tristeza o pesar del bien ajeno o el deseo de algo que no se posee”. El punto es que no se puede tener todo lo que se quiere (v.gr., menos edad), mientras que, en otros casos, lograr algo que tiene otro dependerá del propio esfuerzo. El sabio Salomón decía que “toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo” (envidian los que no tienen éxito).