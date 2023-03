Nueva malla curricular vs. prueba PISA

Como maestra de Biogeografía del nivel Secundaria Comunitaria Productiva, luego de leer y analizar los contenidos de la nueva malla curricular, quedo sorprendida con los ajustes que supuestos pedagogos especialistas en educación, contratados por el Ministerio de Educación han realizado. Me pregunto si con estos cambios se elevará la calidad educativa. ¿Cómo le iría a Bolivia si se presentara a la prueba PISA? ¿No estaremos empeorando el nivel educativo?

Compartiré algunas características de las propuestas curriculares de algunos de estos países: En China el respeto y la obediencia al maestro es total, y no solo obedecen los alumnos sino que también lo hacen los padres; todos los estudiantes deben cumplir las reglas sin excepciones, aunque se trate de disuadirlos con gritos o amenazas; más allá de la aplicación de métodos tan distintos, los representantes de la educación en China se sienten orgullosos de los resultados, aunque el camino para lograrlos sea traumatizante, según los estándares de una cultura más progresista.

Ahora, preguntémonos cómo se podrá mejorar la educación con un currículo maquillado para que parezca que tenemos una súper educación y que el mundo crea que el modelo educativo boliviano es la solución a las desigualdades. No hay cosa más absurda que pensar que podremos mejorar como sociedad con un currículo con parches.

Veamos un caso en el nivel primario, algunos de los contenidos a desarrollar son: introducción de lengua originaria y extranjera, actividades económicas en comunidad, ajedrez, juegos rítmicos, lectura musical no convencional, nociones de estadística, origami y teoría básica de robótica. No me cabe en la cabeza en qué tiempo desarrollará el maestro estos contenidos, si en la práctica apenas tiene tiempo para desarrollar la lectoescritura en los niños, cuando desde las normas del Ministerio de Educación se prohíbe pedir material a los padres de familia, porque “es un atentado a su economía”.