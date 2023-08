Nuevas contravenciones y sanciones aduaneras desalientan la importación formal

La pasada semana recibimos de la Aduana Nacional el presente de nuevas contravenciones y sanciones que afectan y desalientan al comercio exterior formal y por ende a todos los operadores de comercio exterior, en particular a importadores y despachantes de aduana que actuamos como declarantes en la importación de mercancías. La norma aprobada a través de una Resolución de Directorio, afecta de igual manera, aunque no en la misma proporción, a exportadores, transportadores, Courier y concesionarios de recintos aduaneros.

Bajo el precepto de que lo que se busca es corregir conductas, errores, y omisiones que no afectan a los tributos aduaneros ni la naturaleza de las declaraciones aduaneras, dichas sanciones no tienen fin recaudatorio, sino de mejorar la calidad de la información y registro de cada transacción comercial internacional, así como el fiel cumplimiento de las formalidades aduaneras. En tal sentido, se debe considerar que, quien es pasible a una sanción por contravención aduanera, es una entidad formal con registro de comercio, domicilio y actividad reconocida, por tanto realiza una importación o exportación bajo la formalidad por lo que sancionarlo de forma desproporcional o discriminatoria solo lo desalienta y lo desplaza hacia la informalidad.

En la revisión de las contravenciones descritas en la Resolución de Directorio referida se identifica la existencia de contravenciones que no se encuentran previstas en la normativa aduanera, lo que constituye vulneración al principio de legalidad previsto en el artículo 283 del Reglamento a la Ley de Aduanas que señala: “Para que un acto, hecho u omisión sea calificado como contravención aduanera, deberá existir infracción de la Ley, su reglamento o demás disposiciones, que no constituyan delitos aduaneros”. No puede haber contravención por interpretación extensiva o analógica de la norma. Dejando de lado también lo normado en el Código Tributario que establece que solo la Ley puede tipificar los ilícitos tributarios y establecer sanciones.