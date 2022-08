Nuevas tecnologías de gestión para la Mediación y el Manejo de Conflictos

La solución de conflictos es una condición necesaria del progreso. Filosóficamente ha sido expresada como la dialéctica. Esa enorme posibilidad de que no estemos de acuerdo dificulta el logro de los objetivos, ya sea de la pareja, del grupo, del equipo, del proyecto, de la empresa, de la sociedad.

Pero entender que el otro puede tener la razón es un ejercicio de espíritus superiores. Se alegan millones de razones para sostenerse defendiendo un lado de la ecuación: eso lo leí, me lo enseñaron en la casa o en la escuela o en la iglesia; la mayoría está de acuerdo, etc.

Teoría de Restricciones (conocida como TOC por su sigla en inglés) es una filosofía de gestión creada en la década de los 80’s por el físico israelí Eliyahu Goldratt que permite visualizar los sistemas sociales como un todo y de modo ampliamente participativo identifica qué aspecto es el que genera conflictos y con ello restringe los resultados esperados del sistema. Todo aquello que no es deseable para los actores del sistema, siempre se origina en un conflicto no resuelto que tratándolo desde una lógica interna (los supuestos, creencias y premisas de la gente) pueden allanarse asegurando que ambas partes ganen.

La gestión de conflictos que propone Teoría de Restricciones, apoyada en técnicas de visualización de los posicionamientos, los intereses (hasta aquí muy próximo al modelo de Harvard) pero sobre todo los supuestos de los actores, permite lograr auténticos resultados ganar-ganar-ganar (3G), ya que llega a las causas de fondo del conflicto y por consenso despliega soluciones que emergen del pensamiento y sentimiento de los interesados. Este detalle permite la aprehensión y empoderamiento de las soluciones por la simple identificación con ellas. “Fuimos nosotros los que propusimos el camino a seguir, no vino la solución desde fuera”.

Pero también existen otros marcos conceptuales y teorías de acción que contribuyen a gestionar con éxito los sistemas sociales y levantar sus restricciones mediante el manejo inteligente de los conflictos. Peter Drucker, padre de la administración moderna y creador temprano de casi todos los conceptos del management, afirmaba que para gestionar organizaciones y llevarlas al éxito sostenible, era ineluctable saber administrarse a uno mismo. El liderazgo no se ejerce con discursos, los seguidores no actúan por lo que oyen o leen, lo hacen por lo que ven en la práctica cotidiana y esto cuenta para todo tipo de organizacionesla.

William Uri, el legendario creador del Método Harvard, en su último libro afirma que no hay nada más importante para lograr negociaciones exitosas que la preparación, pero aquí está la clave, logrando el sí de uno mismo, esto es, asumiendo que los principios de justicia y respeto deben sentirse y vivenciarse realmente, esto no puede ser una postura, debe darse testimonio constante de transparencia y valores para dialogar y buscar soluciones mutuamente beneficiosas. Por tanto, la manipulación y el engaño no tienen cabida en la negociación o mediación basada en principios. Favor abstenerse si lo que se busca son ventajas escondidas, aquí todo es transparente.