Nueve de cada 10 ciudadanos desconfía de los otros. Y peor si son políticos

Salir de este zafarrancho donde creemos que todos andan con el facón en la espalda y en el bolsillo la mano escondida con una piedra depende de un cambio de actitud en la que nosotros debemos extender el brazo y abrir la mano. Suena naif, pero es un deber social hacerlo y, además, como ciudadanos activos y sujetos a ley, para cerrarle el paso a los bárbaros. A quienes tienen solamente como principal objetivo, arrasar con todo sólo para preservar sus intereses personalísimos. Es así de determinante porque no se trata de ser confiado, sino en confiar en el prójimo. La diferencia es sutil pero muy necesaria. Confiar amerita responsabilidades y compromisos entre dos partes. Requiere de un esfuerzo intelectual y moral. De un control y de un cumplimiento de deberes. Confiar es construir relaciones duraderas de largo plazo y no de mediato término.

Entender el valor de la confianza y retomar sus desafíos, en este momento, será la bisagra para abrir nuevos puentes o quemarlos todos. De no entender este compromiso moral y su fortalecimiento social, no podremos construir relaciones institucionales, comerciales, innovación, alianzas, acuerdos; no generaremos negocios fiables, no abriremos empresas, emprendimientos. No fortaleceremos nuestras amistades, nuestras vecindades. Seremos parias en nuestras comunidades. Seguiremos mirándonos por el rabillo y ese tejido social que es el sostén para que una sociedad prospere, desaparecerá.