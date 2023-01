Nuevo año escolar iniciará con reclamos por las malas condiciones de las escuelas

Brigadas municipales llegaron el martes hasta el barrio 12 de Diciembre para encarar tareas de mantenimiento del área verde y fumigación, pero no lograron cubrir a la unidad educativa de la zona, donde la maleza ha cubierto todos los espacios recreativos y también hay problemas con la infraestructura y el mobiliario. Este miércoles 1 inician las labores educativas en todo el país, pero en la capital cruceña no todos los colegios están en condiciones para recibir a los estudiantes, porque hay establecimientos donde siguen esperando por mantenimiento y refacción, además de la dotación de pupitres. Los reclamos de los padres se han hecho más evidentes en los últimos días, debido a que algunos, incluso, han recurrido a concejales de oposición para hacerse escuchar. La preocupación de los progenitores se produce porque las labores escolares arrancarán en medio de una epidemia de dengue, que está atacando con mayor fuerza a los menores de edad y preocupa que la maleza sea un foco de infección de mosquitos.





La Alcaldía llega con fumigación a los establecimientos escolares. Ya ha cubierto más de 100 colegios | Foto: EL DEBER







Padres de familia aseguran que la infraestructura necesita una refacción completa. También piden mantenimiento del área verde y fumigación.



Personal del centro de educativo indicó que recibieron la visita de funcionarios de la Alcaldía para hacer un levantamiento de los daños y necesidades, por lo que esperan estar contemplados en el plan de refacción y fumigación.



El concejal de Demócratas, Manuel Saavedra, en su calidad de presidente de la Comisión de Educación del Concejo, acudió a varias unidades educativas atendiendo el llamado de los padres, entre ellos, a los del colegio 13 de Marzo, Carlos Laborde y Enrique Alfonso. Según Saavedra, la queja común en estos centros es la falta de pupitres y problemas con la infraestructura por techos con filtraciones, paredes con rajadura, daños en las baterías de baños, focos quemados y patios con matorrales.



“Todas las unidades educativas deberían encontrarse en condiciones de iniciar las clases, pero el atraso es evidente. Ahora, además de la infraestructura, preocupa la maleza por el tema de dengue. La vuelta a clases no puede ser un escenario de riesgo para los niños”, dijo Saavedra, al agregar que se prevé que en marzo recién se cuente con empresas para el corte de césped y poda de árboles, ya que este servicio no fue incluido en el aseo urbano y actualmente está en proceso de licitación.



El concejal de Comunidad Autonómica (C-A) José Alberti señala que la afectación del dengue no es un tema nuevo, por lo que considera que hubo una falta de planificación de la emergencia por parte del Ejecutivo municipal y también en los trabajos en los establecimientos educativos.



Asegura que hace pocos días se lanzó la licitación del corte de césped, por lo que recién se va a adjudicar este servicio y eso también afectará a las escuelas.



Para Alberti, una de las razones para que el alcalde Jhonny Fernández haya solicitado la postergación de las clases es porque no se realizó el mantenimiento de las escuelas de manera oportuna.



“Vemos una mala planificación, porque siempre se sabe que las clases están programadas para febrero. Hay retraso en los arreglos de las escuelas, por eso creo que hay una intencionalidad cuando el alcalde pide que se postergue una o dos semanas el inicio de clases, porque quiere dar oxígeno para reparar las escuelas que están en mal estado o con alguna deficiencia”, manifestó Alberti.



La Alcaldía acelera trabajos



El secretario municipal de Equipamiento Social, Rubén Antelo, señala que cerca del 40% de las solicitudes de los establecimientos han sido atendidos, es decir, unas 200 unidades educativas. Los trabajos que han hecho son arreglos de goteras, baterías de baños, grifos, cambio de foco, limpieza de cubiertas y bajantes de agua.



Los trabajos continuarán durante todo el año, pero se harán en horarios y ambientes que no perjudiquen a las clases.



Antelo explicó que hubo retraso, porque muchos contratos fueron declarados desiertos y se tuvo que volver a licitar, por lo que recién se podrá contar con las empresas que fueron adjudicadas.



“(Los padres) que se queden tranquilos porque los contratos están vigentes y lo estarán durante todo el año. Cualquier emergencia que se presente en los colegios las empresas van a estar para dar solución y hacer los arreglos de acuerdo a las necesidades”, indicó el secretario municipal.



Indicó que en esta primera fase del plan de mantenimiento se prioriza el arreglo de goteras y de baños, la limpieza de canaletas y el mantenimiento del sistema eléctrico a fin de que los establecimientos educativos estén en condiciones para el inicio de las clases.