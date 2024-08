Nuevo fracaso en la lucha contra el fuego

Es evidente que los esfuerzos adicionales de este año no han sido suficientes. Sin pretender ser expertos en la materia, nos atrevemos a afirmar que no basta con reforzar la logística contra incendios. No es solo una cuestión numérica o de presupuesto. Es necesario erradicar los comportamientos humanos que están destruyendo el planeta y adoptar paradigmas de desarrollo sostenible verdaderamente efectivos.

Mientras no abordemos con seriedad el tema de los chaqueos, mientras no frenemos los avasallamientos de tierra y las prácticas agropecuarias y forestales depredadoras, mientras no incorporemos en nuestra normativa la utilización de bonos de carbono que fomentan el desarrollo social, mientras no reconozcamos que el cambio climático nos plantea una lucha descomunal, nunca podremos conseguir los resultados esperados.