Ñuflo de Chaves, Mamerto Urriolagoitia y El Infierno Verde

En julio de 1928, el encargado de negocios de la embajada boliviana en Londres, Mamerto Urriolagoitia, solicitó permiso por seis meses para viajar a Bolivia después de diez años de servicio ininterrumpido. Urriolagoitia organizó una expedición que, saliendo de Londres, pasando por Buenos Aires, Asunción, Corumbá entraría a Bolivia por la laguna La Gaiba para finalmente llegar a Sucre a visitar a su familia.



La expedición dirigida por Urriolagoitia estaba compuesta por un cronista Julian Duguid y un cineasta J.C. Bee- Manson. El primero publicó el libro El Infierno Verde y el segundo realizó una película de esta expedición. La Gaiba era un lugar importante para Gran Bretaña, en marzo de 1926 había llegado a la zona un grupo de ingleses para formar una colonia agrícola, dos años después pedían desesperados ayuda a su rey para que los lleve de vuelta a su país. El cónsul inglés en La Paz R. C. Mitchell había informado que la zona de La Gaiba era desfavorable, sin embargo, The Bolivian Concession, proponía la construcción de un ferrocarril que una a La Gaiba con Santa Corazón y desde allí con Santa Cruz de la Sierra. Esos no eran los motivos centrales del viaje de Urriolagoitia, su expedición buscaba seguir los pasos de Ñuflo de Chaves, realizado casi 400 años antes. Y así lo hizo, llegó a La Gaiba, cruzó Chiquitos, arribó a Santa Cruz de la Sierra. Urriolagoitia pasó a Sucre y sus compañeros fueron a Camiri a conocer las exploraciones norteamericanas de petróleo.



A fines de 1542, Ñuflo de Chaves, fue enviado por el Gobernador Alvar Nuñez Cabeza de Vaca, como acompañante de Irala, para navegar el Alto Paraguay. En 1543, fundaron el puerto de Los Reyes, en La Gaiba, llamada entonces Xarayes. Posteriormente en 1875 Juan Mariano Mujía estableció en el lugar un nuevo puerto y en 1900, el inglés Enrique Bolland, lo refundó con en nombre de Puerto Quijarro. Urriolagoitia buscaba la huella de Chaves.



En febrero 1558, Chaves salió de Asunción y dirigió la expedición que culminó con la fundación de Santa Cruz de la Sierra. Un parte de la expedición iba por el río Paraguay, 23 navíos y cientos de canoas, dirigidas por la nave capitana al mando de Chaves, otra parte iba por tierra. Casi dos mil hombres entre españoles, criollos, mestizos y guaraníes. En julio, de ese año, llegaron a La Gaiba y fundaron el Puerto de Santiago. Los caciques Xarayes le informaron de grandes riquezas, por lo que Chaves, quemó sus naves y buscó Eldorado. Llegó hasta el río San Julián, a la actual San Ramón, donde gran parte de sus hombres regresaron a Asunción.



Chaves acompañado por el incondicional Hernando de Salazar, entre otros marchó hasta el río Guapay donde fundó la Nueva Asunción en agosto de 1559, cerca del actual Pailón. Tuvo noticias de la presencia de otro español Andrés Manso, por ello marchó a Lima, para que el Virrey del Perú dilucide los derechos de ambos conquistadores. El 15 de febrero de 1560, se creó una nueva Gobernación independiente de la de Paraguay y se nombró a Ñuflo de Chaves como teniente de Gobernador. Con poderes suficientes, Chaves fundó Santa Cruz de la Sierra, el 26 de febrero de 1561.



Mamerto Urriolagoitia Harriague, era sobrino nieto de Gabriel René Moreno, su madre Corina Harriague, era hija de Corina Moreno. Los hermanos Moreno eran descendientes de Ñuflo de Chaves y se consideraban amantes hijos de la ciudad, fundada y poblada por su ancestro. En 1899, Gabriel René y su hermano Arístides regalaron a la municipalidad de Santa Cruz de la Sierra, el único retrato que tenemos del fundador. Mamerto Urriolagoitia, poseía una copia de ese retrato, que la regaló a un insigne cruceño que la luce en su biblioteca, la foto de ese retrato es la que acompaña este artículo.



