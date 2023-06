Número de contribuyentes al fisco crece a un promedio anual del 0,8% desde 2014

Este sistema, precisó, “debe ser mucho más sencillo y con impuestos más bajos. Los emprendedores no tienen ningún incentivo ni facilidad para formalizarse; por ende, deciden trabajar informalmente (...) y la economía en general es de baja productividad”.

“Si el 2015 teníamos tan solo un 27% de empleo formal, hoy tenemos un 11%, que es una cifra muy crítica. ¿Por qué? ¿Qué pasa si soy informal? No tengo seguridad social a corto y largo plazo, mi vejez está en riesgo. Si paso a la formalidad, tengo por lo menos esa garantía para mi vejez y para mi salud y la de mi familia. Ganar unos pesos más rápido con la informalidad no me va va a yudar a futuro de ninguna forma”, expuso.