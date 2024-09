O día do fogo

La Cumbre Agropecuaria es el evento crucial donde Bolivia pasa de una agricultura extensiva y moderna conectada al mercado mundial de alimentos, hacia un capitalismo agrícola, salvaje y ecocida. Antes del 2015 la memoria no recuerda incendios forestales de la magnitud de los últimos años. ¿La razón? Fue que tuvimos una agricultura mecanizada que contemplaba la mitigación de daños al medio ambiente. El desmonte y el chaqueo eran medidas controladas, la venta de madera de los arboles caídos y la palizada tenían un tratamiento distinto y provechoso. Una época donde el INRA y la ABT eran instituciones sólidas, técnicas y acordes a un desarrollo agrícola en ciernes. Hay que recordar que el monocultivo llega a Santa Cruz a finales de los años 80, y es por más de veinte años, que la ampliación de la frontera agrícola -una política de estado apoyada por el sector privado-, se realizaba de manera gradual y acorde a una planificación estratégica de la tierra como fuente de crecimiento económico.

Todo cambia después del 2015. Cambia con el proceso de cambio. Cambia por que la Cumbre Agropecuaria Sembrando Bolivia, es la síntesis de un pacto político y económico, que converge las aspiraciones de poder del gobierno masista que busca mayores ingresos por los commodities agrícolas; No importa que se entreguen tierras de la Chiquitania a 30 mil campesinos de sindicatos del Chapare; no importa que se avasallen y queden en cenizas propiedades privadas, reservas forestales, áreas protegidas y territorios indígenas; no importa que desaparezcan miles de especies de flora y fauna que son exhibidas morbosamente en las redes sociales. Hemos pasado de una agricultura planificada a una agricultura salvaje y ecocida, donde el desmonte y el chaqueo se realizan sagrada y culturalmente cada agosto. A vista y paciencia de todos los cruceños, que se indignan en agosto cuando respiran el humo y festejan en septiembre cuando llega la Fexpo.