Obra inconclusa, escalera dañada y falta de asientos desatan quejas en Viru Viru

“Es un desastre. Todo empieza cuando desembarcas de la aeronave. Fastidiosas colas, personal incompetente en la plataforma de migración y abusos en el control de equipaje. A ello, tuve la desdicha de hacer escala, con tamaña sorpresa, de no encontrar asientos para descansar hasta la hora de abordar otro avión. Me indicaron que los quitaron por un tema de bioseguridad desde la pandemia, pero hoy son necesarios para el bienestar de los usuarios de la terminal aérea. Hay señales de querer modernizar las instalaciones -obras en construcción-, pero en las instalaciones he escuchado más quejas, por la incomodidad, que satisfacción”. Así, Cristian Mogro, relató la repentina situación que vivió en el aeropuerto internacional Viru Viru.



Datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan que, de enero a noviembre de 2022, la estación aeroportuaria cruceña registró la llegada de 461.285 viajeros, entre nacionales y extranjeros. A escala nacional, en dicho periodo, se contabilizó el arribo total de 538.482 pasajeros. Con este apunte, se deduce que el aeropuerto Viru Viru, cuya construcción data de 1983 -al filo cumplir 40 años-, es el aeródromo con mayor tráfico aéreo de pasajeros en todo el territorio nacional.



Pero Mogro no fue el único viajero que detectó descuidos en la infraestructura aeroportuaria. Dionisio Mamani, sentado en un basurero, y su esposa Marcela Conde, los dos de la tercera edad, también observaron la ausencia de butacas para reposar mientras esperaba el despegue de su avión.



El hombre relievó un aspecto llamativo que tiene que ver con la obra en construcción -pavimentación de la calle principal de circulación de la terminal aérea-, cuya obra insinuó está inconclusa desde diciembre de 2022. “Hace más de un mes vine a recoger un familiar y hoy -martes de esta semana- por urgencia debo ir a La Paz y veo que ni los ‘baldes’ que usan de letreros para alertar de trabajos en construcción fueron movidos. Es una vergüenza”, expresó, al reparar en la incomodidad y poniendo en duda la calidad de los trabajos.



Al respecto, un conductor de una unidad de servicio de transporte de pasajeros que cubre la ruta desde Viru Viru hasta Santa Cruz, afirmó que esa obra es, hoy por hoy, foco de muchas quejas e incomodidad porque los pasajeros deben cargar sus equipajes desde el estacionamiento hasta el interior del aeropuerto. Anotó que la calidad de los trabajos se puso en duda y que, son dos veces, que se repite el trabajo de pavimentación.



La tardanza en la entrega de la pavimentación del acceso principal vehicular del aeropuerto Viru Viru es motivo de descontento, por la incomodidad que causa. El Gobierno anuncia que el mantenimiento incluya el área del parqueo vehicular | Foto: Jorge Gutiérrez





Descontento y más quejas



Un equipo de EL DEBER recorrió el martes, al atardecer y por la noche, el aeropuerto Viru Viru y constató que no había ningún operario en actividad. Además, que los obstáculos (baldes plásticos) y señales que advierten de la obra en construcción son precarios.



El trasladar el equipaje del área de estacionamiento al interior de la terminal aérea por la obra en ejecución genera descontento, principalmente de las personas de la tercera edad y, uno que otro, que por condiciones físicas relacionada con la salud deben usar silla de ruedas para ir de un punto a otro.



Ya en el interior, se advierte que los asientos del área de espera y de llegada de pasajeros de vuelos nacionales e internacionales han sido retirados. Un servidor público de la estatal Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) evitó dar un comentario al respecto, dando cuenta de que no está autorizado para hablar al respecto.



No obstante, una trabajadora de un restaurante que opera en Viru Viru, refirió que todos los asientos fueron retirados durante la pandemia, según por un tema de bioseguridad, pero hasta ahora nos fueron restituidos. Aquí ella comentó otro problema que deteriora la imagen de un aeropuerto con categoría internacional. La venta informal de alimentos en el área de parqueo se ha convertido en una competencia desleal para los empresarios gastronómicos que tienen inversiones y pagan alquiler en Viru Viru. La multiplicación de personas que se dedican a la venta informal de comidas es un negocio que, a decir de personas consultadas, crece cada día. Se advirtió que la oferta gastronómica es variada y que la venta está condicionada por los precios.



El negocio informal de venta de comidas, sándwiches y hamburguesas registra una tendencia creciente en la zona del parqueo vehicular de Viru Virru. Los comensales aseguran que el costo bajo de los alimentos influye en la compra | Foto: Jorge Gutiérrez









En el recorrido también se pudo evidenciar que una de las escaleras mecánicas que dispone el aeropuerto no estaba funcionando. Un letrero advierte que está en mantenimiento, aunque un trabajador de un negocio contiguo al equipo refirió que hace más de una semana que no opera.





El bloqueo de una decena de puertas corredizas y manuales al aeropuerto también despierta recelo entre los viajeros. Las habilitadas conectan con el ingreso y salida de pasajeros de vuelos nacionales e internacionales y los mostradores de las aerolíneas que operan en Viru Viru. Las otras, algunas están trancadas con remaches metálicas, y unas cuantas con alambre de amarre.



Por la noche, se evidenció que más de una luminaria en el área del parqueo vehicular está dañada y que oscuridad en un riesgo de accidentes y de inseguridad ciudadana. Las señales de vialidad, tanto horizontales como verticales, reflejan un desgaste. También se verificó que un tramo de la ruta Viru Viru con Santa Cruz, por la avenida G-77, está en tinieblas. Varias luminarias no funcionan.



El sistema de iluminación en las avenidas de la red vial que conectan la capital cruceña con el aeropuerto Viru Viru, particularmente el tramo de la avenida G-77, registra deficiencias. Hay luminarias dañadas, lo que genera riesgos de accidentes | Foto: Jorge Gutiérrez







Crecimiento desordenado



Para el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas de Bolivia (ALA), Jorge Valle, es innegable que en la infraestructura interna de Viru Viru se han realizado muchas ampliaciones, pero sin criterio técnico y desconocimiento sobre construcción de infraestructura aeronáutica. “Hay un crecimiento desordenado que no mejora el tráfico de pasajeros”, advirtió.



Relató una experiencia reciente que le tocó vivir en Viru Viru.



“Recientemente llegué de Brasil y una vez que todos los pasajeros hicimos el trámite de rutina en migración nos metieron a un callejón, pasando gradas y más gradas, hasta llegar a un ambiente donde todos hacinados estuvimos más de una hora. Ahí llegó, no sé cómo, un vendedor de refresco que hizo su ‘agosto’ porque el calor era insoportable y no había ventilación”, relató Valle, al explicar que con esta experiencia fundamenta que las obras se encaran sin criterio.



Hizo mención que en la década de los 80 Viru Viru era uno de los aeropuertos modelos y más modernos de los países de la región y hoy es unos de los más rezagados en modernización de infraestructura y servicios para generar el bienestar que reclaman los pasajeros en el aeropuerto cruceño.



Inversión en infraestructura



En contacto telefónico, el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, explicó que en septiembre de 2021 se estrenó la ampliación del aeropuerto internacional Viru Viru, sector nacional, cuyo valor de inversión fue de Bs 42.781millones.



El ministro anotó que se encaran obras importantes en Viru Viru porque es un aeropuerto internacional. Insinuó que en el acceso principal vehicular la rodadura del asfalto tenía un desgaste natura por su uso y que debido a este factor se dispuso habilitar recursos económicos para cambiar el asfalto. “Este procedimiento está en la fase final, por ello pedimos disculpas a los clientes”, dijo Montaño.



Expresó que la Naabol invertirá Bs 4,5 millones para el mantenimiento de los aeropuertos internacionales Viru Viru, Jorge Wilsterman (Cochabamba) y Capitán Oriel Lea Plaza (Tarija). En el caso de Santa Cruz, los trabajos de mantenimiento en Viru Viru incluyen un ‘recapeo’ de asfalto en todas las vías de accesos y parqueos.



Según Montaño, en el área internacional de Viru Viru se habilitó un espacio en planta baja de 136 m2 y en plana alta, de 108 m2, para que los usuarios ya no tengan necesidad de bajar al hall e ingresen directamente a preembarque. La inversión fue de Bs 81.878,50.



“Si el pasajero va de La Paz a Viru Viru y de ahí, a Argentina, como ya ha sido chequeado en La Paz, ya no hará el mismo trámite en Viru Viru. Lo hacemos con el fin de optimizar los servicios en el transporte de pasajeros en el sistema aéreo”, expuso Montaño.



En cuanto a las perspectivas para la presente gestión, Montaño afirmó que este año se inyectará Bs 120 millones para la construcción y mejoramiento de aeropuertos en el país, esto con la finalidad de optimizar los servicios y el bienestar de los pasajeros nacionales e internacionales. Hizo notar que las obras llegarán a todos los aeródromos del territorio nacional.



INVERSIONES AEROPORTUARIAS



Riberalta | Según el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, se va a rehabilitar y mejorar el aeropuerto de Riberalta, en el departamento de Beni, con una inversión de más de Bs 3.410.000. El plan incluye trabajos de mejoramiento de la pista de aterrizaje de 1.750 metros, dos calles de rodaje y la plataforma de 66 x 72 metros.



Guayaramerín | Con una inversión que supera los Bs 31.195.963, el Gobierno nacional entregó en noviembre de 2022 el mejorado y moderno aeropuerto Ernesto Roca Barbadillo del municipio de Guayaramerín, en Beni.



Alcantarí | El Gobierno nacional invertirá más de Bs 7.282.000 para implementar un puente de abordaje en el aeropuerto de Alcantarí de Chuquisaca. También se anuncia obras de infraestructura en el aeropuerto de Uyuni de Potosí y en el aeropuerto internacional Aníbal Arab Fadul, ubicado en la ciudad de Cobija en Pando.







