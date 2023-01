Obra inconclusa, escalera dañada y falta de asientos desatan quejas en Viru Viru

“Es un desastre. Todo empieza cuando desembarcas de la aeronave. Fastidiosas colas, personal incompetente en la plataforma de migración y abusos en el control de equipaje. A ello, tuve la desdicha de hacer escala, con tamaña sorpresa, de no encontrar asientos para descansar hasta la hora de abordar otro avión. Me indicaron que los quitaron por un tema de bioseguridad desde la pandemia, pero hoy son necesarios para el bienestar de los usuarios de la terminal aérea. Hay señales de querer modernizar las instalaciones -obras en construcción-, pero en las instalaciones he escuchado más quejas, por la incomodidad, que satisfacción”. Así, Cristian Mogro, relató la repentina situación que vivió en el aeropuerto internacional Viru Viru.