Obras inconclusas incomodan a vecinos y obstaculizan el tránsito

Un proyecto consensuado

Suárez cree que la comuna debe buscar la forma de consensuar con ellos qué mejoras se deben encarar para que no se pierdan los recursos destinados al mejoramiento del centro cruceño. También considera necesario que se habilite el sector de la cruz, retirando los conos y los soportes de madera de la calzada. Autoridades de la Alcaldía no se han pronunciado sobre este tema, desde que la secretaria de Planificación, Andrea Daza, informara sobre la paralización del proyecto y su traslado a otro distrito. EL DEBER intentó comunicarse este jueves con dicha autoridad, pero no fue posible.