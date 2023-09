Obsecuencia que perjudica a la educación

En el acto había ministros de Estado que, a sabiendas o no de la manipulación a los jóvenes estudiantes, estaban disfrutando del acto político.

En el discurso, la máxima autoridad educativa de Santa Cruz habla del bienestar de los estudiantes, de dar lo mejor y más adecuado para su formación. En los hechos, los utiliza para quedar bien con sus mandantes. Triste papel de quien no está a la altura de la fundamental responsabilidad de proteger a los niños y jóvenes que viven en este departamento.

Lastimosamente, no se puede esperar más de quien permite que los contenidos de los textos educativos tengan falacias políticas con el objetivo de adoctrinar y manipular el conocimiento de los chicos y chicas. No se puede pretender que muestre principios y valores a quien no objetó que haya plagio en libros escolares.