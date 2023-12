Observaciones al PGE 2024

Como se puede apreciar se entra a un círculo vicioso, con la “confusión” de los procedimientos, en nuestro ejemplo no se puede registrar el proyecto de inversión financiado con crédito externo y adicionarlo al total del PGE, debido a que no se tiene aprobado o “asegurado” los recursos provenientes de los organismos internacionales y los asambleístas; sobre todo de oposición, no quieren aprobar los créditos externos porque el Gobierno no específica a que proyecto de inversión se destinara.