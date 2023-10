Observan proyecto que plantea alza de aportes y jubilación obligatoria

Los límites de la pensión solidaria pueden ser modificados mediante decreto supremo, según estipula la Ley de Pensiones 065, por lo tanto, no sería necesario el proyecto de Ley de Límites Solidarios que el presidente Luis Arce Catacora envió a la Asamblea Legislativo Plurinacional (ALP). La Fundación Milenio, en su último informe, observó esta cuestión señalando que la sugerencia del proyecto legislativo es incrementar los aportes de los asegurados y obligar a las personas a jubilarse a los 65 años.

“Adviértase que el proyecto no dice que los trabajadores activos podrán acogerse ‘voluntariamente’ a una jubilación más temprana . En realidad, lo que se dispone es una jubilación obligatoria. Así lo entienden los profesores, médicos y otros sectores, que perciben que sus intereses y derechos se verían afectados por esta nueva ley”, dice el texto.

“Nos lleva a la conclusión de que, para cualquier incremento a favor de un determinado sector, el Gobierno siempre afectará a otro para así tener la fuente de financiamiento algo que no me parece correcto, ya que no es gestión es simplemente tomar el camino más fácil, indistintamente del monto o porcentaje que represente”, dijo Villarreal.