Observan que 33 proyectos estatales nuevos terminarán siendo elefantes ‘blancos’

Más sombras que luces. Así, con esa consideración, empresarios y expertos creen que el anuncio estatal de inversión de Bs 3.452 millones ($us 497,7 millones) para implementar proyectos industriales y así robustecer la política de sustitución de importaciones es una mala idea, deduciendo que no son necesarios y que terminarán siendo improductivos, elefantes ‘blancos’, ineficientes y deficitarios.

Con relación a la forma de concretar el objetivo de industrialización, a través de la creación de empresas estatales, el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Luis Barbery, considera que debe existir una política pública, que se sustente en estudios y análisis de sostenibilidad, pertinencia y viabilidad, además de contar con un plan de crecimiento y previsión que asegure su eficiencia productiva y financiera. “Las plantas industriales que construye el Gobierno se crean y se sostienen con fondos públicos, con recursos de todos los bolivianos y, por eso, deben implementarse con la máxima responsabilidad y cuidado para evitar que fracasen. Aunque no se puede generalizar, hay empresas públicas deficitarias, cuya debacle no se debe a la corrupción ni a la falta de interés u oportunidad, sino a que fueron creadas al calor de entusiasmo político o coyuntural y no como resultado de análisis, estudios, planificación e investigación seria, consistente y transparente, que asegure su éxito”, expresó.

Barbery anotó que las empresas estatales disponen de recursos ilimitado, no responden a directorios que exigen eficiencia, en épocas de crisis pueden obtener más recursos económicos del Banco Central, corren con ventajas en la normativa laboral e impositiva y; pueden lograr monopolio de compras estatales, y por eso suelen dejar de lado los objetivos de eficiencia, diversificación, competitividad y excelencia, y se concentran en el marketing y la imagen. “Siempre vamos a estar de acuerdo con que se abran industrias porque no hay mejor aporte al desarrollo, pero este mecanismo debe responder a una concepción estratégica, participativa, transparente, eficiente y sostenible; de lo contrario, pueden convertirse en una carga financiera para los bolivianos, una competencia desleal para las industrias privadas, un espacio para dar trabajo a militantes o una excusa para mostrar gestión”, dijo.

Relievó que la concepción del fomento en la sustitución de importaciones es otra acción fallida porque Bolivia no tiene ventajas comparativas en sectores intensivos en capital. “Es más fácil y más barato importar que producir estos bienes; en otras palabras, sale más costoso y no fomenta la competitividad”, anotó Banegas, al sugerir un ajuste del gasto en el Gobierno, sobre todo, en contraer y cerrar las empresas públicas deficitarias, no crear nuevas. Expresó que la situación del déficit público es crítica para continuar funcionando en este mecanismo espiral. Estimó un déficit estructural superior a $us 3.000 millones/año y superior al 7% del PIB.