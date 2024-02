Obsolescencia programada

Al llegar a casa, recién me di cuenta de que el reproductor de videos no funcionaba —por falta de uso, supongo—. La otra opción sería verlos en mi computadora portátil. En ese momento, reparé que los últimos equipos ya no vienen con lector de discos compactos. No hubo forma de poder reproducir estos “modernos” cedés, y tampoco habría equipos reproductores para los otros formatos que hacen parte de esta preciada colección. Las nuevas tecnologías han desterrado a la virtual obsolescencia a las cintas y documentos audiovisuales.