Obstáculos para cambiar la educación

Emprender un trabajo de modificación de lo que se ha hecho durante décadas es muy difícil. La gente, las instituciones, el país, no quieren cambiar. Posiblemente se piensa “más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer”. Para una serie de circunstancias es probable que este aforisma sea el adecuado, pero en el caso de la educación, definitivamente no porque, cuando menos yo, estoy convencido de que el sistema educativo tal como funciona no representa otra cosa que un despilfarro para el Estado, para las familias y una fuente de ilusiones que en muy pocas oportunidades se concretizan efectivamente. Y si lo hacen no es precisamente porque sea mérito del sistema, sino del esfuerzo individual y de pequeños grupos que se propusieron cambiar desde dentro las realizaciones.