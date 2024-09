OEP, obligado a exigir paridad en binomios presidenciales

La Constitución Política del Estado (CPE) obliga al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a exigir paridad de género en la inscripción de candidatos para presidente y vicepresidente (binomios presidenciales). De no hacerlo, las admisiones de candidaturas para estos cargos en las listas presentadas por las organizaciones políticas se constituirían en “Resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes” (Código Penal, art. 153). Así lo establece la norma suprema cuando da un mandato expreso para que el Órgano Electoral (OEP), en cumplimiento de su función regulatoria y de fiscalización sobre “la elección interna […] de candidatos de las agrupaciones ciudadanas y partidos políticos”, garantice “la igual participación de hombres y mujeres” (CPE, art. 210.II).

La tendencia histórica es que la gran mayoría de las organizaciones políticas, si no todas, presenta sólo hombres como candidatos para los binomios presidenciales. Este indicador evidencia que no existen iguales condiciones para la participación de las mujeres en esos cargos, lo que impide que las mujeres puedan ser consideradas en las postulaciones y en el sufragio mismo para ser elegidas presidenta o vicepresidenta. Garantizar la igual participación de las mujeres implica aplicar la acción afirmativa prevista por la Constitución, que obliga a que se exija paridad en las candidaturas para todos los cargos: “La participación [política] será equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres” (art. 26.I). La Ley de Régimen Electoral aclara que este principio se aplica “en las listas de candidatos para todos los cargos de gobierno”, presentadas por las organizaciones políticas (Ley 026, art. 2.h).

Pero se debe hacer notar que la Ley de Régimen Electoral dice literalmente que el principio de paridad de género aplica “para todos los cargos de gobierno” (Ley 026, art. 2.h), lo que incluye a la Presidencia y Vicepresidencia, y que, si bien no cumplir esto no genera daño económico, sí afecta los intereses del Estado —que no es lo mismo que gobierno—, al impedirse de forma indirecta la posibilidad real de que las mujeres puedan ocupar alguno de esos dos cargos.