Ojo con el revocatorio

Habrá que decir primero, aunque sea evidente, que el Gobierno no está dispuesto a ordenarle al Poder Judicial la liberación de nadie, bajo ningún tipo de presión o ultimátum. No lo hará porque puede vivir sin hacerlo, y además porque está en un concurso puertas adentro para ver quién puede ser más desgraciado y abusivo.

Dicho esto, nos enfrentamos a un probable escenario en el que, cumplidos los plazos del ultimátum, el Gobierno se haga pipí en la noticia y los comités cívicos se vean en una encrucijada en la que una de las salidas (el revocatorio) no es otra cosa que una camisa de once varas y veintidós espinas.

Por si no se han enterado hasta ahora, para revocar a Arce hacen falta ni más ni menos que las firmas y las huellas dactilares de por lo menos el 25% del padrón electoral, con el añadido de que se requiere además el 20% del padrón de cada departamento (en un máximo de 90 días). Eso como entrada, el plato fuerte son las condiciones para aplicar el revocatorio, es decir lo que tienes que lograr para conseguir el objetivo de que Arce se vaya. Primero, el número de votos válidos a favor de la revocatoria, debe ser mayor al número de votos válidos emitidos en contra, y, segundo (agárrense), el número y el porcentaje de votos válidos a favor de la revocatoria, debe ser superior al número y al porcentaje de los votos válidos con los que fue elegida la autoridad. Dicho en español, no necesitas solo sacar más votos que él No, sino que necesitas sacar más del 55,11% de los votos, y no solamente eso, necesitas además sacar la friolera de casi tres millones y medio de votos (3.394.053 votos para ser exactos). El que piense que conseguir eso es factible, sencillamente no sabe en qué país vive.