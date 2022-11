Olor a pólvora y letargo presidencial

Esperamos hasta el final del mensaje presidencial para escribir esta nota y lo cierto es que acabamos bostezando luego de dos horas y media de escuchar lo que cualquier director de área de un ministerio habría podido decir. No correspondió en todo caso a un Informe a la Nación de un primer mandatario. Fuera de que el presidente nos quiso hacer creer que éramos lo mejor de Sudamérica, manejando cifras dudosas, no se lo notó muy convencido de lo que afirmaba, obviamente porque él sabe que estamos al borde de la quiebra. Serán economistas y juristas quienes mañana opinen mejor que nosotros sobre la materia en todo caso.

Si en el país hay olor a pólvora, no es posible adormecer a la población yéndose por la tangente y eludiendo los temas graves. Y en Bolivia –principalmente en Santa Cruz– hay olor a pólvora; afortunadamente no a pólvora de balas todavía, sino de petardos. Y retumban luces que iluminan las noches, que no son como las bombas rusas sobre la heroica Ucrania, sino fuegos artificiales aún. Pero no se sabe lo que pueda venir en adelante si el Gobierno ignora lo que es serio y el presidente Arce se regocija con numeritos mágicos y con logros inexistentes, en vez, repetimos, de ocuparse de lo importante, de lo real.