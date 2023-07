Omar Aguilar: “Si eliminaban la personería jurídica, nos iban a proscribir”

A raíz de las declaraciones de dos diputados, con relación a que Evo Morales pidió a la Central Obrera Boliviana (COB) que demandara su renuncia en 2019, no solo se reforzó la idea de una pugna entre evistas y arcistas, sino que surgen nuevas revelaciones. Una de estas es la de Omar Aguilar, ex senador del MAS-ISP, y uno de los actores durante esa crisis política.

El exlegislador confesó que, mientras que en los medios salía que estaban viendo el padrón electoral, en realidad no era ese el tema de fondo, “sino que Evo Morales quería ser candidato y no había cómo habilitarlo. Concluimos que era imposible porque el país volvería a arder y habría luto y sangre”, agregó.

“Se me ocurrió la estrategia de cómo salvar la personería, por eso digo que los amigos del MAS me deben su personería”, afirmó, y recordó que se le ocurrió decir al nuevo Gobierno que si seguía con la lógica de anular al MAS, ese partido no seguiría en negociaciones, no habría elecciones, y la gente de El Alto saldría a las calles, igual que las organizaciones sociales, a marchar y convulsionar, en defensa de la personería.