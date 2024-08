ONU: informe preliminar sobre crisis en Venezuela y los mediadores

El mundo cada vez acumula más conflictos y los grupos regionales no terminan de entender que la civilización demanda paz y libertad.

En la región americana no es casual que los altos cargos no siempre recaen en personas respetables, con carisma, popularidad y vocación de servicio público. Los integrantes del llamado Grupo de Puebla liderizado por Luis Ignacio Lula da Silva presidente de Brasil, Andrés Manuel López Obrador presidente de México, Gustavo Petro presidente de Colombia, Nicolas Maduro presidente de Venezuela, Daniel Ortega presidente de Nicaragua, Luís Arce Catacora presidente de Bolivia, Miguel Díaz-Canel presidente de Cuba, entre otros, son el ejemplo del deterioro del sistema democrático en sus países, tanto es así que no necesitan renunciar para volver a hacerse del poder (con excepción de México) rompiendo el principio democrático de alternabilidad.