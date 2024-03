“Oppenheimer” gana el Óscar y se consagra como la mejor película del año

“A la Academia, solo decir que el cine tiene poco más de 100 años. Me refiero a que imaginen estar ahí 100 años en la pintura o el teatro. No sabemos hacia dónde se dirige este increíble viaje. Pero saber que piensan que soy una parte importante significa mucho para mí”, señaló Nolan al recibir la estatuilla. El director, a veces tachado por la crítica de técnico magistral y cineasta de género más que de verdadero autor visionario, nunca había ganado un Óscar antes de “Oppenheimer”.

El tema musical “Y What Was I Made For?”, de Billie Eilish por Barbie, ha sido reconocida como mejor canción original, único premio para el filme de Greta Gerwig, cuya otra canción nominada, “I’m Just Ken”, puso a bailar al teatro con la interpretación de Ryan Gosling, quien estuvo acompañado por Slash, guitarrista de Guns N Roses.