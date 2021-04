Ordenan aprehensión de Pinckert y el Comité alerta: “No jueguen con fuego”

Escucha esta nota aquí

La Fiscalía emitió una orden de aprehensión contra María Elba Pinckert, exministra de Medio Ambiente y Aguas de la gestión de Jeanine Áñez, por una supuesta designación irregular. Creemos denunció una persecución política injusta, mientras que el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, alertó: “No jueguen con fuego, se pueden quemar”. Comunidad Ciudadana recordó que el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, fue designado “ilegalmente” por el presidente Luis Arce, pero la justicia no actúa de la misma manera.

Este es el segundo pedido de captura contra Pinckert, tras no presentarse a declarar. La primera fue por la presunta asignación de viáticos para viajes no oficiales.

El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, señaló que la orden de aprehensión es injustificada.

“No solo están persiguiendo a los altos cargos en el gobierno de la expresidenta Jeanine Áñez, sino a todos los funcionarios que trabajaron con ella. Quiero decirle a este Gobierno que este Comité Cívico en ningún momento va a desamparar a ningún cruceño o cruceña perseguido o perseguida políticamente”.

Denunció que tiene información de que el Gobierno quiere aprovechar el feriado y fin de semana para continuar con la persecución. “Otra vez. Ya lo dijimos, señores, no jueguen con fuego. No es una advertencia, el pueblo cruceño debe sentirse defendido por este Comité y los bolivianos que creemos en la democracia”, dijo.

La senadora Centa Rek, de Creemos, dijo que la orden de aprehensión emitida en contra de la ex ministra de Medio Ambiente María Elva Pinckert es parte de una persecución y cacería política sin límites por parte del gobierno a través de su brazo operativo, el Órgano Judicial.

“Se están generando juicios sin ningún motivo. Estuve viendo las querellas que le han entablado a la ex senadora Pinckert, uno es un tema administrativo y otro es que habría visitado Montero para la inauguración del hospital de tercer nivel y, según el gobierno, no le correspondía. Son aspectos administrativos, pero la causal que encuentren va a servir para esta cacería de opositores”, señaló.

“El Código Penal establece que, ante la inasistencia injustificada de la parte citada, se emite la orden de aprehensión, en ese sentido el Ministerio Público ha emitido la orden de aprehensión conforme al artículo 224”, indicó el fiscal Ramiro Prieto, según la red Erbol. La orden tiene la finalidad de que Pinckert declare ante el Ministerio Público. Además, el fiscal asegura que la exautoridad no ha presentado una justificación para su inasistencia.

Procurador

Por su parte, el jefe de bancada en diputados de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón, se pronunció a nombre de esa alianza y reclamó que la Fiscalía y la justicia hacen “procesos selectivos”.

“La Fiscalía cita a la exministra Pinckert por un caso de supuesta designación ilegal, mientras el presidente Luis Arce designó ilegalmente al procurador, Wilfredo Chávez, porque no cumple el requisito de no haber patrocinado como abogado a un particular en contra del Estado hasta cinco años antes de su designación”.

El legislador complementó que el procurador Chávez se escondió detrás de los legisladores del MAS que, por el encubrimiento del vicepresidente David Choquehuanca, “nunca quisieron convocar a la sesión de observación, pese a pedidos expresos de que se la convoque de parte mía y de la senadora Centa Rek, de Creemos”, denunció.

Lea también PAÍS Perfilan una cumbre de líderes opositores; el MAS dice que será un “junte” El encuentro convocado por los cívicos no tuvo éxito. Los diputados creen que no hay mucho tiempo para articular el bloque con seis ejes

​