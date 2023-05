Ordenan otros 60 días de prisión contra Camacho

El abogado de la parte acusadora, Juan José Quiroz, dijo que la decisión del juez se iba a apelar porque habían planteado una detención de 180 días . De todas maneras, si el juez habría fallado con otra medida cautelar, la reclusión contra Camacho no se hubiese levantado porque, recientemente le ampliaron los cargos dentro del caso ‘Golpe I’ que motivó su encarcelamiento tras el operativo policial del 28 de diciembre.

En un primer momento, el gobernador fue acusado de “terrorismo” por haber promovido las protestas que derivaron en la renuncia de Evo Morales en 2019. Quiroz señaló que por el caso ‘Decretazo’, Camacho fue imputado por resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes por la aprobación del Decreto Departamental 373 de 2022. La Fiscalía señaló que esos delitos se consumaron porque Camacho no designó al vicegobernador cuando realizó un viaje a Brasil el 9 de marzo de 2022. Esta decisión derivó en una acción penal a la que se adscribió el Ministerio de Justicia.

“El decreto no entró en vigencia porque se instruyó que no iba, pero esa situación fue subida a la Gaceta y no debió haber ido”, afirmó Camacho en esa oportunidad.