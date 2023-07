Organizan las brigadas para la vigilancia tras el retorno del receso escolar

“Hace tiempo que los guardias municipales fueron retirados de las unidades educativas. Por seguridad tengo canes, porque las calles aledañas al colegio son sil enciosas y no todas las luces del alumbrado del patio del colegio no funcionan”, indicó la portera de este centr o, Isabel Yáñez, que también mostró algunos ambientes de la escuela que necesita refacción, como las puertas del baño de mujeres.

“Vemos que no hay avances concretos para frenar la violencia en los colegios. El alcalde ha hecho varios anuncios, pero hasta ahora no vemos resultados concretos, no hay garantías para que los niños retornen a clases. Las precariedades en la infraestructura continúan y el desayuno escolar no ha tenido ningún ajuste. Estos y otros temas están pendientes y siguen exponiendo a nuestra niñez y adolescencia”, dijo Terrazas.