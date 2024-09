“Orientalizar” Bolivia

Cuando leemos la historia de esta parte de América, leemos la versión de quienes estuvieron en contra de los españoles; cuesta ver el pasado de manera completamente imparcial, por eso los ibéricos que vinieron a América se convirtieron en iletrados, ignorantes, maleantes, portadores de enfermedades y taras sin fin. Por eso también la población indígena originaria apareció, hasta no hace mucho, como impoluta y “reserva moral” de la humanidad. Y no es así; ni los unos fueron completamente ignorantes/maleantes ni los otros éticamente intachables.

En esta etapa, los polos políticos y económicos del país estaban en el sur (potosí y Sucre). La Paz era un poder emergente que finalmente se impuso, aunque no estableció ningún sistema federal. Los demás departamentos de Bolivia especialmente Tarija y Santa Cruz, durante la guerra federal, permanecieron neutrales y así les convenía dada la escasa trascendencia política que entonces tenían. Su población era escasa y no estaban conectados al resto del país. En otras palabras, no pesaban en el destino mismo de Bolivia. Obviamente no todo era tan simple, pero los pormenores no caben en la presente columna.