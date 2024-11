Oswaldo Barriga “No somos muy optimistas en cuanto a exportaciones en 2025”

El puerto de Chancay (Perú) ha captado la atención de Bolivia como un nuevo punto de enclave para sus exportaciones porque se ofrece como una alternativa para los puertos chilenos tradicionales como Arica e Iquique.

Oswaldo Barriga, presidente de la Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz (Cadex), en una entrevista con EL DEBER se refirió a las expectativas que tiene el sector con relación a este nuevo puerto para las exportaciones y sus perspectivas para el año 2025.



- ¿Qué expectativas tiene el sector exportador con la reciente inauguración del puerto Chancay en Perú?

Es un puerto más que se suma a los que ya Bolivia utiliza para enviar sus productos a Asia. Hay que analizar con cuidado cuán competitivo podrá ser para las exportaciones bolivianas tomando en cuenta las ventajas y desventajas de llegar a este nuevo puerto.

- ¿Cuáles serían esas ventajas y desventajas?

Por un lado, está la tecnología de punta que se ha implementado en el mismo y la afirmación de los técnicos que aseguran que reducirá el viaje de la carga de 40 a 28 días, con relación a los puertos del Pacífico desde donde se exporta hacia los mercados del Asia. Además, permitirá el atraco de barcos con capacidad de carga de 24.000 contenedores, los más grandes del mundo.

Pero por otro lado está la distancia desde Bolivia al nuevo puerto. Desde Desaguadero a Chancay hay 1.469 kilómetros, lo que significa más de un día de viaje por carretera. En cambio, de Desaguadero al Puerto de Ilo hay 390 kilómetros y al puerto de Arica 432 kilómetros. Por eso, en el caso de Bolivia para el comercio con Asia consideramos que seguiremos embarcando en Iquique y Arica en buques pequeños llamados ‘feeders’ que harán transbordo en Chancay a buques más grandes que irán a Asia.

- ¿Cómo puede ayudar a Bolivia en sus exportaciones?

Definitivamente este puerto pone una marcada influencia de China en el comercio exterior de Sudamérica. Desde la visión exportadora, China representa uno de los mercados más grandes del mundo y para Bolivia esto toma una mayor relevancia.

En los últimos cinco años (2019-2023) hemos exportado $us 2.807 millones en minerales y $us 556 millones en productos no tradicionales. Ahora China es el mercado estrella de la carne boliviana y está a punto de firmarse el protocolo para exportar chía, lo cual incrementaría de forma importante el volumen de nuestras ventas al gigante asiático.

- ¿Qué otros mercados son importantes para Bolivia?

Sí, no solo es China un importante destino de nuestras exportaciones. La India en este mismo periodo compró minerales por $us 6.899 millones, Japón por $us 3.764 millones y Corea del Sur, $us 1.875 millones. Por lo tanto, los minerales y el litio con sus derivados, serán muy apetecidos por el mercado asiático.

En esa perspectiva, y dependiendo del nivel de competitividad que este puerto ofrece a la carga boliviana, Chancay sería una opción para nuestras exportaciones.

- ¿Cuáles son las perspectivas para las exportaciones para la gestión 2025?

No somos muy optimistas para el año que viene. El panorama no va a ser diferente en cuanto a exportaciones y será peor para el sector agroindustrial si no se concreta la campaña de verano por la falta de diésel. Además, los precios de los commodities agrícolas están con tendencia a la baja y Bolivia es un tomador de precios internacionales.

Por esta razón, precisamos lanzarnos a exportaciones más innovadoras. Sin descuidar lo que ya conseguimos con los productos no tradicionales, seguir buscando nuevas oportunidades como por ejemplo la exportación de servicios, que involucra a software, call centers, servicios de fintech, por mencionar algunos.

Si bien falta una reglamentación para este tipo de exportaciones, estamos seguros que por la necesidad de generar más divisas para el país, las autoridades nacionales agilizarán los mecanismos que sean necesarios para que podamos consolidar estas exportaciones.



PERFIL

Oswaldo Barriga Karlbaum es el actual presidente de la Cámara de Exportadores, Logística y Promoción

de Inversiones de Santa Cruz (Cadex), entidad de la cual también fue gerente general. Desde 2017 preside la

institución. Tiene especialidades en Gestión de Negocios y Comercio Exterior, además de Comercio Electrónico.