Otra emboscada en la impunidad

Los avasalladores de tierras se campean por Santa Cruz con absoluta impunidad. No solo emboscan a los policías y los atacan, también son encubiertos por autoridades nacionales y policías, dejando en la indefensión a los propietarios de tierras, que hace tiempo no tienen seguridad jurídica para trabajar ni tranquilidad para vivir.

Los autores fueron identificados y hasta se detuvo a tres de ellos, pero un juez de Guarayos los dejó con supuesto arresto domiciliario, que no se cumple. Mientras tanto, siguen operando de la misma manera, avasallando tierras con armas de fuego, golpeando y torturando a la gente que encuentran en el lugar y, ahora, atacando a los policías.

Lo peor es que el jefe policial minimiza el hecho. Habla de un “pequeño enfrentamiento” y no de los uniformados heridos e internados en una clínica. No se logra entender el encubrimiento manifiesto a esos delincuentes que asaltan propiedades sin que nadie les ponga la mano encima.

El Gobierno debería proteger la producción agropecuaria porque es la que está sosteniendo las exportaciones en este momento. ¿Con qué paz puede trabajar un empresario del área si ve que avasallan tierras y hieren a los trabajadores y no pasa nada? ¿Sabrán las autoridades cuántas empresas se han ido del país por ese clima de zozobra?

No se sabe ni se entiende la razón por la que el Gobierno no hace nada al respecto y deja que estos toma tierra se campeen en la impunidad en el país. Pero mirar a un costado no ayudará a devolver la calma. Al contrario, manda señales contradictorias y ahuyenta las inversiones en el sector agrícola y pecuario.