¿Otra oportunidad perdida?

Décio Oddone*



Fueron tantos los errores cometidos en la formulación de políticas públicas en las últimas décadas que se trivializó la expresión acuñada por Roberto Campos de que "Brasil no pierde la oportunidad de perder la oportunidad".

La necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, la desorganización de las cadenas de suministro globales provocada por el Covid-19, la recuperación de la demanda de combustibles provocada por la reducción de las restricciones impuestas por la pandemia, el crecimiento de los costes energéticos en el hemisferio norte y la invasión de Ucrania resultó en un aumento del precio de las materias primas que exporta Brasil (alimentos, minerales y petróleo) y estimuló la producción de energía renovable.

Esta es una oportunidad única, una más, para que el país retome su senda de crecimiento. Brasil está en condiciones de profundizar su liderazgo en el uso de energías limpias. Los productos básicos con precios altos traen más riquezas e ingresos al país, pero no siempre fue así. Hasta hace un tiempo se importaba petróleo, derivados e incluso alimentos. Cuando el precio internacional de estos productos subió, el país se quedó sin divisas para pagar las importaciones, tanto que, en dos ocasiones en la década de 1980, no tuvo recursos para honrar su deuda externa. Perdió el acceso al crédito, quebró. La inflación explotó. La pobreza aumentó. La situación solo se normalizó en la década de 1990. Las consecuencias persisten hasta el día de hoy. Fue un período tan traumático que muchos todavía razonan como si esa situación no hubiera cambiado. Afortunadamente, cambió radicalmente.

Desde su creación, Petrobras pasó a formar profesionales, tanto aquí como en el exterior. En la década de 1970, pasó a operar fuera de Brasil ya convivir con otras empresas. Cuando se expuso a las fuerzas del mercado, se modernizó y se volvió competitivo. La producción cobró impulso cuando encontró petróleo en la cuenca de Campos. Y despegó a partir del fin del monopolio y la celebración de subastas.

Sin embargo, cuando se descubrió el presal, faltaba una correcta comprensión de las razones que habían producido avances y retrocesos a lo largo del tiempo. Justo cuando crecía la demanda de recursos físicos y financieros, y era necesario atraer a otras empresas para que invirtieran, se revivieron viejas ideas de propiedad estatal. En un momento en que los precios del petróleo se disparaban y el capital abundaba a bajas tasas de interés, Petrobras enfrentó la crisis más profunda. Fue la mayor oportunidad perdida en una generación.

A partir de 2016 se adoptaron medidas para recuperar inversiones y permitir la reanudación de la actividad. Entre 2017 y 2019, el país captó R$ 112 mil millones como bonos de firma, más del 90% de todo el valor recaudado en el mundo. Los impactos fiscales fueron significativos. La producción batió un récord. Las regalías, otras contribuciones gubernamentales y los recursos destinados a investigación y desarrollo volvieron a aumentar.

La apertura experimentada en la exploración y producción de petróleo, sin embargo, no se extendió al sector de refinación y gas natural. Solo recientemente han surgido iniciativas para atraer más inversiones e instituir una mayor competencia en estos segmentos de la industria. Faltaban inversiones. La actividad de refinación y la infraestructura necesaria para mover el gas natural no se desarrollaron. A pesar de haberse convertido en un importante exportador de petróleo, el país continuó importando derivados y gas natural.

También hubo avances en el sector minero y la agroindustria. Vale innovó para acceder a los mercados del Oriente en la década de 1960. En 1997, la privatización abrió el camino para la modernización de la extracción de minerales, lo que resultó en un aumento de las exportaciones. Desde 1973, Embrapa revolucionó el agronegocio brasileño, que se convirtió en el principal motor de la economía. El cambio fue impresionante. En 1998 Brasil importó trigo, maíz, leche, carne y arroz. Fue uno de los cinco principales compradores de granos. En los últimos 20 años ha incrementado la productividad y estructurado cadenas productivas. Comenzó vendiendo arroz, convirtiéndose en el segundo mayor proveedor de maíz y el principal proveedor de soja. La producción de proteínas ha evolucionado. Brasil se ha transformado en el mayor exportador de carne vacuna y de pollo.

Nadie diría, en 1970, que la solución al autoabastecimiento petrolero brasileño estaba escondida bajo las aguas profundas de Campos y Santos y que, 50 años después, el país estaría exportando más de 1 millón de barriles diarios. Tampoco nadie hubiera imaginado la revolución que se produciría en los sectores minero y agrícola.

Como resultado, la reciente apreciación de las commodities, la más alta en décadas, ha favorecido la balanza de pagos y la recaudación de impuestos. Los periódicos han estado publicitando que la recaudación ha estado batiendo récords y que las contribuciones del sector extractivo deberían duplicarse en esta década.

Hoy se sabe que los avances alcanzados fueron consecuencia de innovaciones tecnológicas y de gestión para las que se prepararon empresas estatales y privadas a lo largo del tiempo, la ruptura del monopolio petrolero y la privatización de Vale. No así las políticas intervencionistas y restrictivas adoptadas en el período.

La experiencia indica que la transparencia, la competencia y las asociaciones son más eficientes que los monopolios y que los avances tecnológicos y de gestión prosperan cuando el entorno favorece los negocios. El extraordinario incremento de la producción petrolera demuestra que el respeto a los contratos y reglas preestablecidas, incluso en un entorno donde la tributación es compleja, alta y regresiva, es fundamental para la atracción de capital.

Ahora, cuando aparece otro ciclo de precios elevados de las materias primas, en lugar de prepararse para aprovechar esta oportunidad, los debates públicos provocados por el aumento de los precios de los combustibles muestran que muchos continúan ignorando las causas de los éxitos y fracasos que tuvo Brasil en el ámbito económico. En este período preelectoral, no se trata de cómo atraer inversiones y preparar al país para esta nueva etapa que se avecina. Ni cómo utilizar la plusvalía que debería recibirse para mitigar el efecto de la creciente inflación sobre los brasileños más pobres.

Se debate la posibilidad de intervenir en el entorno económico. Se prefiere cuestionar la práctica de los precios libres, mediante la sustitución de cotizaciones de mercado por valores que combinen los costos de producción nacional con los de importación. Se propone paralizar las privatizaciones y volver a emplear a Petrobras como vehículo para la ejecución de políticas públicas. Se considera retomar reglas ineficientes de contenido local. Se debate aumentar los impuestos a la producción o gravar las exportaciones de petróleo, olvidando que las subastas de petróleo solo tuvieron éxito porque Brasil tiene una larga tradición de honrar los contratos.

A este ritmo, el país se encamina hacia la repetición de viejos errores. Si insiste en ignorar las lecciones del pasado y aplicar fórmulas populistas que nunca dieron resultado, estará condenado a perpetuar las sabias palabras de Roberto Campos. De esa manera, se perderá más este ciclo de commodities. Queda esperar que sirva de lección para el próximo, con la esperanza de que algún día Brasil pueda aprovechar una oportunidad.



*Décio Fabrício Oddone da Costa es director general de Enauta S.A. Fue director de la Agencia Nacional de Petróleo en Brasil