Otro cabildo, otra oportunidad

Vaya mensaje claro y contundente el lanzado la noche del viernes último no solo al poder central, sino también a las dirigencias políticas y civiles de todas las regiones del país, por parte de la multitudinaria manifestación vista y vivida al pie del Cristo Redentor, en Santa Cruz de la Sierra. Más de un millón de personas volvió a darse cita en el lugar, atendiendo la convocatoria a un nuevo Cabildo, hecha esta vez por una comisión interinstitucional formada en Santa Cruz para demandar la realización del Censo en 2023.

Un logro más que extraordinario, si consideramos la coyuntura política y económica que vive hoy Bolivia, marcada por la persecución política, en el primer caso, y la incertidumbre en el segundo caso. Un logro que el partido de gobierno insiste en tratar de desmerecer con argumentos que ocultan su verdadero interés, que no es otro que el de no realizar el Censo. Así, a secas. Las razones para ello han sido explicadas hasta el cansancio por los técnicos de la Comisión Interinstitucional Censo 2023 que preside la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. El punto central es el cálculo político que pasa por la no redistribución de curules en Diputados y de recursos económicos.