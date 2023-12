Otro planteamiento para el sistema educativo

Cambiar la educación no es cuestión de jugar con las apariencias haciendo declaraciones altisonantes y distractivas, no es mover algo para ponerlo en otro lugar, no es pretender someter a la gente a los designios de los grupos de poder, no es simplemente legislar. La transformación educativa es impulsar otra concepción, otro modo de actuar. Es que los profesores de todos los niveles, asuman y trabajen con planteamientos que impliquen “Educación” como auténtica formación integral.